Москвичам рассказали, ждать ли устойчивого снежного покрова в ближайшие дни

Первый устойчивый снежный покров в Москве пока не ожидается, однако в ближайшие дни осадки будут преимущественно в виде мокрого снега и снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, 5 ноября на метеостанциях ВДНХ и в Тушине зафиксировали менее 0,5 сантиметра снега, а на севере Подмосковья его высота достигла 1 сантиметра. Однако при температуре плюс 2–3 градуса покров быстро растаял.

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