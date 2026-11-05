Официанты московских ресторанов составили черный список звезд, не оставляющих чаевые

Официанты московских кафе и ресторанов рассказали в соцсетях о знаменитостях, которые, по их словам, редко оставляют чаевые. В неофициальный черный список попали Егор Крид, Нюша и Ксения Собчак. При этом, как утверждают сотрудники заведений, некоторые артисты могут позволить себе крупные гонорары за выступления.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник объяснил такое поведение нежеланием расставаться с деньгами и убеждением, что обслуживание входит в обязанности официанта. Сами сотрудники ресторанов отмечают, что чаевые составляют значительную часть их дохода.

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