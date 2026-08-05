Гонконгский и свиной грипп могут прийти в Россию осенью

Гонконгский и свиной штаммы гриппа могут распространиться в России в предстоящем эпидемическом сезоне. Об этом сообщили специалисты Института клинической медицины Пироговского университета.

По прогнозам Роспотребнадзора, рост заболеваемости ожидается уже в первой декаде сентября. Вторая волна гриппа обычно связана с активизацией вируса гриппа B и может прийтись на конец февраля – начало марта.

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