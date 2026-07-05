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05 июля, 16:30

Транспорт

Столичная ГАИ напомнила мотоциклистам о правилах дорожного движения

Столичная ГАИ напомнила мотоциклистам о правилах дорожного движения

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Столичная Госавтоинспекция провела рейд "Мотобезопасность", в ходе которого водителям двухколесного транспорта напомнили о правилах дорожного движения. Инспекторы проверяли у водителей документы, включая права соответствующей категории, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО.

Сами байкеры поддержали проведение таких проверок, отмечая, что на дороги часто выезжают водители без опыта и без прав, что повышает аварийность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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