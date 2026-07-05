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05 июля, 09:30

Общество

Эксперт рассказал, как часто нужно чистить кондиционеры

Эксперт рассказал, как часто нужно чистить кондиционеры

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Бытовые кондиционеры рекомендуется чистить не реже одного раза в год. Об этом рассказал специалист по обслуживанию кондиционеров Игорь Иванов.

В офисных и производственных помещениях обслуживание требуется чаще – от двух до трех раз в год. Частота зависит от уровня загрязнения воздуха и интенсивности эксплуатации. Эксперт отметил, что важно регулярно проверять состояние внутренних блоков и фильтров и очищать их по мере загрязнения.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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