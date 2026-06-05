Спектакль "Цветы для Элджернона" покажут в театре "Многоточие" в Москве

В театре "Многоточие" в Москве 5 июня покажут спектакль "Цветы для Элджернона". История повествует о том, как меняется жизнь простого уборщика, который в результате эксперимента становится гением.

На выставке "Большая страна" проведут мастер-класс "Талисман. Руны". Экскурсовод расскажет, как различные символы использовались в древности. Каждый гость изготовит для себя талисман, выбирая руны по собственным ощущениям.

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