Эксперт рассказал, что сертификаты безопасности Минцифры можно установить на "Госуслугах"

Сертификаты безопасности Минцифры можно установить на "Госуслугах". Тогда российские банковские ресурсы откроются в зарубежных браузерах. Об этом рассказал член экспертного совета Госдумы РФ по законодательству в области цифровой валюты Алексей Юров.

Смогут ли россияне за границей открыть онлайн-банки? Насколько возрастает риск мошенничества с переходом на новые сертификаты безопасности?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.