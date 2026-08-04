04 августа, 15:15Технологии
Эксперт рассказал, что сертификаты безопасности Минцифры можно установить на "Госуслугах"
Сертификаты безопасности Минцифры можно установить на "Госуслугах". Тогда российские банковские ресурсы откроются в зарубежных браузерах. Об этом рассказал член экспертного совета Госдумы РФ по законодательству в области цифровой валюты Алексей Юров.
Смогут ли россияне за границей открыть онлайн-банки? Насколько возрастает риск мошенничества с переходом на новые сертификаты безопасности?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.