Турпоток в Таиланд не снизился после убийства россиян в Паттайе

Несмотря на резонансное убийство россиян в Паттайе, интерес к Таиланду среди путешественников не снижается. В этом году число российских туристов в стране может вырасти примерно на 12%, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Александр Мкртчян.

В Российском союзе туриндустрии также сообщили, что туроператоры не фиксируют массовых отказов от поездок в Таиланд и снижения числа бронирований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.