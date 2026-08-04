Новости мира: более 700 домов уничтожены из-за пожара в американском штате Вашингтон

Более 65 тысяч человек эвакуировали в американском штате Вашингтон из-за масштабного лесного пожара. В округе Спокан огонь уничтожил свыше 700 домов и распространился на площади около 3 тысяч гектаров. Спасателям пока не удается полностью локализовать возгорание.

Куба больше суток остается без электричества. Восстановить работу энергосистемы страны пока не удается из-за сильных продолжительных ливней, которые стали причиной очередного масштабного отключения.

Проливные дожди на Шри-Ланке привели к масштабным наводнениям. В центральных районах страны реки вышли из берегов, а жителям приходится использовать любые доступные способы передвижения. Из наиболее опасных зон власти проводят массовую эвакуацию населения.

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