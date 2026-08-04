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04 августа, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 4 августа

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 4 августа

Затруднения движения зафиксированы на внешней стороне 74-го километра МКАД

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Наиболее плотное движение в Москве 4 августа наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля. Об этом сообщил ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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