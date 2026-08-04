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04 августа, 08:00

Спорт

Польский ультрамарафонец Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море

Польский ультрамарафонец Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море

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Польский ультрамарафонец Бартломей Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море по маршруту из Швеции в Польшу. Исторический заплыв длился почти 55 часов, за которые спортсмен преодолел более 160 километров открытого моря.

По правилам подобных заплывов спортсмену запрещено касаться сопровождающей лодки или выходить на берег – в противном случае попытка считается недействительной. Еду и напитки команда передавала ему с лодки при помощи специальной штанги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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