Мошенники стали обманывать москвичей, предлагая скачать приложение за вознаграждение

Мошенники предлагают москвичам скачать приложение за вознаграждение. В общественных местах они выдают себя за промоутеров крупных компаний.

Аферисты останавливают прохожих и просят установить приложение, сменить основной браузер или перейти по QR-коду ради бонуса. Потом человека направляют на поддельный сайт, где его просят предоставить доступ к уведомлениям, экрану и другим функциям телефона.

Также под видом браузера аферисты могут установить вредоносное ПО. Чтобы не попасться на крючок, все подобные акции нужно проверять только через официальный сайт компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.