Собянин: более 170 кабинетов технологии откроют в обновленных школах Москвы

В обновленных школьных корпусах откроют больше 170 модернизированных кабинетов технологии. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как уточнил мэр, ученики 5-х – 9-х классов классов смогут работать с деревом и металлом, текстилем и пищевыми продуктами. Для мальчиков установят станки лазерной резки и гравировки, а также токарные, фрезерные станки и верстаки. В кабинетах домоводства появятся вышивальные, вязальные и швейные машины, оверлоки, манекены и зеркала. Для кулинарных достижений девочкам предоставят бытовую технику и наборы посуды.

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