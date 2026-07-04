Режим работы станции метро "Парк культуры" изменится с 6 июля. По будням с 07:00 до 11:00, а также с 16:00 до 20:00 станция будет работать только на выход пассажиров. Ограничения связаны с ремонтом эскалаторов.

Вход на станцию и пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической на Кольцевую линию в указанное время будут недоступны. При этом пересадка с Кольцевой на Сокольническую линию сохранится. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты поездок, по возможности пользоваться наземным транспортом. Ремонт эскалаторов планируют завершить до сентября.

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