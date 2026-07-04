Ряду НПЗ в России разрешили выпускать топливо по стандарту "Евро-3" до конца 2026 года. Решение приняло правительство. Это позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива.

В Минэнерго уточнили: речь идет о корректировке требований к содержанию серы. Министерство будет контролировать ситуацию и ежемесячно сообщать правительству о производителях, объемах и используемых технологиях.

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