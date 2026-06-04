Сотовые операторы обсуждают с властями способы вернуть доступ к Netflix в России

Сотовые операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам доступ к Netflix, нейросетям и другим заблокированным в России ресурсам. Об этом представители компаний мобильной связи заявили на Петербургском международном экономическом форуме.

На форуме также представили стенды регионов и компаний. Одним из самых заметных стал стенд Дагестана, выполненный в виде золотого орла. Экспозицию создали для продвижения туристического потенциала республики и привлечения путешественников в регион.

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