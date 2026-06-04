04 июня, 17:30Технологии
Сотовые операторы обсуждают с властями способы вернуть доступ к Netflix в России
Сотовые операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам доступ к Netflix, нейросетям и другим заблокированным в России ресурсам. Об этом представители компаний мобильной связи заявили на Петербургском международном экономическом форуме.
На форуме также представили стенды регионов и компаний. Одним из самых заметных стал стенд Дагестана, выполненный в виде золотого орла. Экспозицию создали для продвижения туристического потенциала республики и привлечения путешественников в регион.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.