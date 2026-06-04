Дождь с грозой и ветер до 15 м/с ожидаются в Московском регионе до вечера 4 июня

Дождь с грозой и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Московском регионе до вечера 4 июня. Об этом предупреждает МЧС.

В настоящее время температура воздуха в столице достигла 25 градусов. Вечером синоптики прогнозируют небольшое понижение температуры и северный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 748 миллиметров ртутного столба.

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