04 июня, 11:15Туризм
Билеты в Сочи могут достигать 25 тысяч рублей в одну сторону
Билеты в Сочи достигают 20–25 тысяч рублей на одного пассажира в экономклассе. Эксперты считают, что высокая стоимость перелета стала одной из причин снижения интереса к курорту.
По прогнозам специалистов, этим летом Сочи может потерять до 20% туристического потока. Отельеры снижают цены, однако загрузка гостиниц остается низкой. Дополнительное влияние оказали холодная погода и перебои в работе аэропорта.
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