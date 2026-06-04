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04 июня, 10:45

Происшествия

Новости регионов: вулкан Шивелуч начал извергаться на Камчатке

Новости регионов: вулкан Шивелуч начал извергаться на Камчатке

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Вулкан Шивелуч начал извергаться на Камчатке. Выброс пепла достиг 8 километров в высоту, а само извержение продолжалось около 12 минут. Шивелуч – самый северный из действующих вулканов Камчатки, двумя неделями ранее он выбросил пепел на высоту 4,5 километра. Тогда пепловый шлейф протянулся на 30 километров к востоку от вулкана, а власти объявили оранжевый код авиационной опасности.

В Краснодарском крае экстренно эвакуируют жителей сразу нескольких населенных пунктов из-за угрозы подтопления. Речь идет о поселке Западный, хуторе Урма, селе Гвардейском и СНТ "Йодник", где проживают около 180 человек. Утром 4 июня уровень воды в районе станицы Троицкой достиг критической отметки – более 2 метров. Для защиты населенных пунктов спасатели и волонтеры укрепляют дамбы мешками с песком, а также возводят дополнительные земляные насыпи. В районе действует режим чрезвычайной ситуации, открыты пункты временного размещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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