Врач-аллерголог напомнила о мерах защиты в сезон тополиного пуха

Тополиный пух в России появился раньше обычного. Врач-аллерголог Ольга Галиченко рекомендует в этот период защищать слизистую при выходе на улицу. Для этого можно использовать маску и солнцезащитные очки.

После прогулок специалист советует промывать глаза, принимать душ и сразу менять одежду, чтобы избавиться от аллергенов. Дома также рекомендуется реже открывать окна и использовать москитные сетки.

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