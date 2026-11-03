Сборные шести стран отказались играть с Россией на чемпионате мира по хоккею. Такие заявление уже сделали Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Латвия и Чехия. Речь идет не о полном бойкоте, а об отказе от матчей – исключительно со сборной РФ.

Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить россиян к турнирам сезона-26/27, включая чемпионат мира, который пройдет в Германии в мае. Затем некоторые скандинавские компании заявили о категорическом отказе спонсировать соревнования.

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