Дипломные работы стали отменять в вузах России

Российские вузы начали отменять дипломные работы. Вместо них выпускники будут сдавать устный экзамен. Первым от дипломных работ отказался сочинский РУДН. Причиной таких решений стал искусственный интеллект. Многие студенты стали прибегать к нему для написания выпускных работ.

В сочинском филиале РУДН отметили, что их инициатива коррелирует с позицией министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Он отмечал, что дипломные и курсовые работы перестали быть способом проверить реальные знания студентов.

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