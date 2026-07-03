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03 июля, 23:30

Общество

Дипломные работы стали отменять в вузах России

Дипломные работы стали отменять в вузах России

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Российские вузы начали отменять дипломные работы. Вместо них выпускники будут сдавать устный экзамен. Первым от дипломных работ отказался сочинский РУДН. Причиной таких решений стал искусственный интеллект. Многие студенты стали прибегать к нему для написания выпускных работ.

В сочинском филиале РУДН отметили, что их инициатива коррелирует с позицией министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Он отмечал, что дипломные и курсовые работы перестали быть способом проверить реальные знания студентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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