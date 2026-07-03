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03 июля, 12:30

Транспорт

Система контроля падения на пути появится на всей БКЛ

Система контроля падения на пути появится на всей БКЛ

На БКЛ запустят систему контроля падения на пути для беспилотного движения поездов

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На Большой кольцевой линии метро тестируют систему контроля падения на пути. Она позволяет обнаружить предметы на путях и оперативно принять меры, а также предупредить пассажиров о приближении к краю платформы. Испытания новой технологии проходят на станции "Печатники".

Как сообщил исполнительный директор ассоциации "Цифровая эра транспорта" Дмитрий Ольховиков, после завершения испытаний систему планируют внедрить на всей сетке БКЛ для беспилотных поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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