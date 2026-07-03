03 июля, 07:30Общество
Россияне все чаще превращают дачи в место для отдыха
Все больше россиян превращают дачу в место отдыха. Поэтому растет интерес к технике, которая берет рутинный уход за участком на себя. За год средний чек на садовые товары вырос на 27%.
Чаще всего покупают системы капельного полива, автопроветриватели теплиц, таймеры полива и камеры видеонаблюдения. По подсчетам специалистов, создание "ленивой дачи" может стоить от 130 до 400 тысяч рублей.
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