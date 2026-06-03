Зарядка для участников "Московского долголетия" прошла в парке "Сокольники"

3 июня в парке "Сокольники" ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев и мастер спорта по боксу, чемпион мира по версии WBA GOLD, руководитель студенческого спортивного клуба МИСИС Роман Андреев провели "чемпионскую" зарядку для участников Центров московского долголетия.

Тренировка прошла в рамках городского проекта "Лето в Москве" при поддержке Московской ассоциации ветеранов СВО и собрала более 50 участников. Комплекс включал в себя элементы дыхательной практики, растяжку и упражнения на координацию. После мероприятия Гусев рассказал участникам о стартовавшем на базе Московской ассоциации ветеранов СВО проекте "Мост поколений" и пригласил всех желающих принять в нем участие. Он подчеркнул, что инициатива объединяет две важные задачи: заботу о здоровье старшего поколения и наставничество для молодежи.

"Для детей всегда важен пример взрослого человека, который может стать ориентиром в жизни. Я знаю это по себе. Для меня таким примером стал мой первый тренер по боксу Лев Мизинов. Благодаря ему спорт стал частью моей жизни навсегда. Так и наш проект "Мост поколений" должен стать проводником, который поможет молодому поколению перенять от старшего знания, опыт, любовь к своему делу и стране", – сказал Гусев.

Программа проекта включает два ключевых направления. В рамках работы с молодежью москвичи "серебряного" возраста и ветераны СВО будут проводить мастер-классы для школьников и студентов. Старшее поколение поделится своими знаниями и поможет ребятам определиться с будущей профессией.

Второе направление создано для поддержания здоровья и активности горожан старшего возраста. Для жителей "серебряного" возраста именитые спортсмены будут регулярно проводить оздоровительные тренировки. Эти спортивные встречи пройдут в парковых зонах и на открытых площадках проекта "Лето в Москве" – главного события сезона, которое стало доброй традицией и важной частью жизни столицы.

О "Лете в Москве"

Главная тема городского проекта в этом сезоне – "Время быть вместе", ключевой акцент сделан на истории, культуре и национальных традициях народов России. Жители смогут стать участниками экскурсий, фестивалей, спортивных мероприятий и присоединиться к благотворительным акциям – всего программа охватит более 500 площадок по всему городу. Значительную часть программы занимают оздоровительные активности, в том числе рассчитанные на горожан старшего возраста. Так, 7 июня на ВДНХ пройдет массовый фестиваль ходьбы "10 000 шагов", в котором без ограничений по возрасту смогут принять участие москвичи со своими семьями.

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