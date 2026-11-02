Институт изучения детства разработал курс о здоровом питании для дошкольников

Институт изучения детства, семьи и воспитания совместно с Роспотребнадзором разработал курс о здоровом питании для российских дошкольников. Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет.

Воспитатели в игровой форме объяснят малышам, как питание влияет на самочувствие, чем полезны овощи и фрукты и почему разные продукты влияют на активность и бодрость человека.

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