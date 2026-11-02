Кинофестиваль "Лучезарный Ангел" проходит в Москве

В кинотеатре "Поклонка" проходит международный кинофестиваль "Лучезарный Ангел". До 6 ноября москвичи и гости столицы могут посетить благотворительные показы игрового, документального и анимационного кино. В конкурсную программу этого года вошли 36 дебютных работ. Также запланированы российские и московские премьеры.

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко отметил, что более чем за 20 лет фестиваль стал заметным событием культурной жизни столицы. В представленных фильмах авторы обращаются к темам семьи, нравственного выбора и исторической памяти.

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