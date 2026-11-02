Литературный рейв в Российской государственной библиотеке вызвал споры

Литературный рейв в Российской государственной библиотеке стал одним из самых обсуждаемых событий прошедших выходных. Читальный зал превратили в танцпол, а остальные помещения разделили на тематические зоны с техно, поп-электроникой и экспериментальной музыкой.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина усомнилась в уместности такого мероприятия и выразила опасения за сохранность книг и исторических интерьеров. В Российской государственной библиотеке заявили, что нарушений не зафиксировали, а посетителей назвали интеллигентными и читающими людьми.

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