Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях 2 ноября

Посетить Музей радио и телевидения "Дедушкин чердак", сходить на спектакль "Женихи по объявлению" в Театре комедии или посмотреть балет "Баядерка" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко можно в Москве 2 ноября.

В музее расскажут об опытах Герца, покажут редкую электрофорную машину и включат запись голоса Левитана из репродуктора прошлого века. В Театре комедии представят историю об одинокой женщине, которая ищет счастье. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.