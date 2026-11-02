"Литрейв" в Ленинской библиотеке вызвал споры в соцсетях

Книжный рейв "Литрейв" в Ленинской библиотеке вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Одни пользователи поддержали необычный формат мероприятия, другие усомнились в его уместности в исторических залах.

По словам организаторов, событие было призвано привлечь молодую аудиторию к литературе. Помимо электронной музыки, в программе были поэтические чтения и конкурс для начинающих авторов. Во время мероприятия в залах работала охрана, алкоголь полностью отсутствовал, нарушений зафиксировано не было.

Всего "Литрейв" посетили 3 тысячи человек. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.