Численность медведей в России выросла почти в 2,5 раза за 30 лет

Численность медведей в России за последние 30 лет выросла почти в 2,5 раза. В 2026 году нападения хищников зафиксировали уже в 11 регионах страны. В Подмосковье чаще всего бурых медведей встречают в северных и северо-западных округах.

С начала года в министерство экологии и природопользования Московской области поступило около 20 обращений о следах жизнедеятельности медведей. В лесах региона постоянно живут около 40 бурых медведей, еще столько же регулярно приходят из соседних областей.

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