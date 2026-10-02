Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 22:30

Общество

Численность медведей в России выросла почти в 2,5 раза за 30 лет

Численность медведей в России выросла почти в 2,5 раза за 30 лет

Биолог назвал меры для защиты населенных пунктов от медведей

Экологи предложили закрывать баки для отходов из-за активности медведей в Подмосковье

"Спецреп": медведи в городе

Зоолог рассказал, почему медведи стали чаще выходить к людям

В Минэкологии сообщили, что медведей чаще можно встретить на западе и севере Подмосковья

Медведь пробрался на участок в подмосковной деревне

Жители Московской области попросили защитить их от медведей

"Москва – столица спорта": кинологический спорт начал набирать популярность

"Новости дня": на mos.ru появились памятки о вакцинации домашних животных

Численность медведей в России за последние 30 лет выросла почти в 2,5 раза. В 2026 году нападения хищников зафиксировали уже в 11 регионах страны. В Подмосковье чаще всего бурых медведей встречают в северных и северо-западных округах.

С начала года в министерство экологии и природопользования Московской области поступило около 20 обращений о следах жизнедеятельности медведей. В лесах региона постоянно живут около 40 бурых медведей, еще столько же регулярно приходят из соседних областей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоЕлизавета ГалеваНаиль Губаев

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика