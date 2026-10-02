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02 октября, 17:15

Общество

Биолог назвал меры для защиты населенных пунктов от медведей

Биолог назвал меры для защиты населенных пунктов от медведей

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С медведями, которые приходят в населенные пункты, нужно бороться, в том числе отстреливать наиболее опасных животных, считает биолог-охотовед, доктор биологических наук, академик РАЕН Анатолий Кудактин.

По его словам, особенно опасны медведи, которые уже нападали на человека. После такого случая хищник может начать воспринимать людей как добычу. Переселение таких животных, считает эксперт, не решит проблему, поскольку медведи хорошо ориентируются и способны вернуться.

Кроме того, Кудактин призвал не оставлять доступными пищевые отходы. Их следует хранить в закрывающихся контейнерах и обрабатывать соответствующими репеллентами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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