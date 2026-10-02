Экологи предложили закрывать баки для отходов из-за активности медведей в Подмосковье

Экологи предложили устанавливать закрывающиеся баки для пищевых отходов в Подмосковье из-за участившихся случаев выхода бурых медведей к населенным пунктам. Один из них недавно появился в деревне Колбасино Талдомского района.

Член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров рассказал, что большинство медведей приходит из Тверской и Смоленской областей, а крупные самцы во время миграции могут преодолевать до 100 или 150 километров.

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