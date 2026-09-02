Эксперт рассказал о рисках участия российских спортсменов в мировых турнирах

Российские спортсмены постепенно возвращаются в международную спортивную повестку, однако полноценным это возвращение назвать пока сложно, считает спортивный обозреватель Николай Яременко.

По его словам, даже при наличии допуска участие в мировых турнирах может зависеть от дополнительных условий – в том числе позиции страны проведения и возможности получить визу.

Кто из российских спортсменов получил возможность вернуться на мировые старты и что на практике может повлиять на их участие? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.