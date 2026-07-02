В Северном Измайлове достраивают жилой комплекс почти на 350 квартир

На 11-й Парковой улице в районе Северное Измайлово достраивают жилой комплекс из четырех секций переменной этажности почти на 350 квартир. На подземном этаже предусмотрена парковка, рядом – магазины, аптеки, школы, детские сады и остановки общественного транспорта 12 маршрутов. В пяти минутах ходьбы станция метро "Щелковская".

В Лефортове продолжается масштабная реставрация Екатерининского дворца – единственной сохранившейся в Москве императорской усадьбы. После обновления он станет не только памятником архитектуры, но и ключевым звеном в инфраструктуре хранения музейных коллекций. В комплексе планируют разместить депозитарий, в том числе для фондов музея Тропинина, которым не хватает места в Замоскворечье.

На внешней стороне ТТК в районе Петровско-Разумовской аллеи появились переходно-скоростная полоса для выезда и дополнительный ряд перед съездом на Ленинградский проспект. Также увеличили радиус выезда на самой аллее, что упростило маневры для транспорта и позволило водителям не встраиваться в плотный поток. Пропускная способность участка выросла на 10%.

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