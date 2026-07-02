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02 июля, 23:00

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Школа "Южное Измайлово" откроется после реконструкции к сентябрю

Школа "Южное Измайлово" откроется после реконструкции к сентябрю

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Школа "Южное Измайлово" откроется после реконструкции к сентябрю. Строители завершают сборку новой мебели и установку современного оборудования, специалисты заканчивают благоустройство школьной территории.

В обновленном здании появились просторные светлые кабинеты с удобной мебелью, современные лабораторные комплексы по химии, биологии, информатике, робототехнике и схемотехнике. Оборудованы медиатека и школьный медиацентр, где будут проводить занятия по мультипликации и медиапроектированию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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