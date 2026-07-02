02 июля, 14:30Общество
Верховный суд РФ запретил возврат квартиры продавцом, объявившим себя жертвой мошенников
Верховный суд России запретил "схему Долиной". Теперь продавец не сможет вернуть себе квартиру, объявив себя жертвой мошенников.
В суде утвердили обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием сделок. За несколько лет их скопилось немало. Многие взяли ипотеку или продали единственное жилье, а в итоге остались ни с чем.
Теперь под защитой закона будут и продавцы, и покупатели. Сделка может быть признана недействительной, только если покупатель знал или должен был знать об обмане.
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