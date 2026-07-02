Эксперты назвали слова, которые опасно произносить при общении с незнакомцами по телефону

Эксперты рассказали, какие слова опасны при общении с незнакомцами по телефону. Не стоит использовать: "да", "подтверждаю", "согласен". Злоумышленники умеют вырезать отдельные фразы из разговора и склеивать их в убедительное "да, я подтверждаю перевод".

В итоге простое согласие в разговоре на самый невинный вопрос, может стать разрешением на списание денег. Поэтому советуют не вступать в долгие беседы, а просто вешать трубку.

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