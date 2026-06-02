Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 2 июня.

В столице стартовала проходка левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты" Бирюлевской линии метро. Сейчас путь под землей прокладывает гигантский щит "Елена". Максимальная глубина, на которую он опустится, – почти 30 метров.

Электросамокаты больше нельзя арендовать в подмосковном Подольске. Между местными властями и компаниями-прокатчиками нет договора об использовании СИМ, а также не разработаны необходимые нормативно-правовые акты. Запрет на аренду электросамокатов ранее также ввели в Солнечногорске, Лобне, Котельниках и Раменском. Вскоре к ним может присоединиться и Чехов.

Россельхознадзор расширяет ограничения на поставки продукции из Армении. Теперь они затронут семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Также временно ограничат транзит этих товаров в страны Евразийского экономического союза. До этого Россия уже приостановила ввоз из республики свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и клубники. Причина в том, что за год было выявлено много нарушений, в частности больше 180 случаев карантинных объектов.