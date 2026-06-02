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Новости

Новости

02 июня, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 июня

"Новости дня": пользователей каршеринга и кикшеринга начнут проверять по биометрии

Проходка левого тоннеля началась между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" в Москве

Электросамокаты больше нельзя арендовать в подмосковном Подольске

"Новости дня": сотрудники ГИБДД начали проводить рейд "Пешеходный переход" в Москве

Новые требования к электрокарам будут учитывать при строительстве паркингов в РФ

Продажа билетов на теплоходы стартовала еще на трех причалах в Москве

Эксперт заявил, что новые правила парковки электрокаров не повлияют на авторынок

ПМЭФ не повлиял на доступность авиабилетов Москва – Санкт-Петербург

Собянин: началась проходка левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты"

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 2 июня.

В столице стартовала проходка левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты" Бирюлевской линии метро. Сейчас путь под землей прокладывает гигантский щит "Елена". Максимальная глубина, на которую он опустится, – почти 30 метров.

Электросамокаты больше нельзя арендовать в подмосковном Подольске. Между местными властями и компаниями-прокатчиками нет договора об использовании СИМ, а также не разработаны необходимые нормативно-правовые акты. Запрет на аренду электросамокатов ранее также ввели в Солнечногорске, Лобне, Котельниках и Раменском. Вскоре к ним может присоединиться и Чехов.

Россельхознадзор расширяет ограничения на поставки продукции из Армении. Теперь они затронут семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Также временно ограничат транзит этих товаров в страны Евразийского экономического союза. До этого Россия уже приостановила ввоз из республики свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и клубники. Причина в том, что за год было выявлено много нарушений, в частности больше 180 случаев карантинных объектов.

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