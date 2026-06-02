02 июня, 13:15Происшествия
Ущерб по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного превысил 90 млн рублей
Ущерб по уголовному делу о подделке работ скульптора Эрнста Неизвестного превысил 90 миллионов рублей. Подозреваемый, военнослужащий Минобороны России Максим Кошкарев, уже арестован. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Скандал возник после выставки в Третьяковской галерее к столетию скульптора. Выяснилось, что представленные на экспозиции скульптуры не являются подлинниками.
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