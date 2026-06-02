Ущерб по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного превысил 90 млн рублей

Ущерб по уголовному делу о подделке работ скульптора Эрнста Неизвестного превысил 90 миллионов рублей. Подозреваемый, военнослужащий Минобороны России Максим Кошкарев, уже арестован. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Скандал возник после выставки в Третьяковской галерее к столетию скульптора. Выяснилось, что представленные на экспозиции скульптуры не являются подлинниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.