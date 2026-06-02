Мошенники стали предлагать выпускникам платную пересдачу ЕГЭ

Мошенники в России стали предлагать выпускникам платную пересдачу ЕГЭ или исправление результатов тестирования. Кроме школьников, они пытаются применить эту схему также в отношении их родителей.

Аферисты обещают обо всем договориться через своего человека в региональной комиссии. Это делается лишь для того, чтобы выманить деньги.

Как отмечают юристы, схему злоумышленники стали продвигать активнее на фоне появления поддельных апелляционных документов, которые создают с помощью искусственного интеллекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.