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02 июня, 07:15

Безопасность

Мошенники стали предлагать выпускникам платную пересдачу ЕГЭ

Мошенники стали предлагать выпускникам платную пересдачу ЕГЭ

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Мошенники нацелились на абитуриентов и их родителей в период поступления

Мошенники в России стали предлагать выпускникам платную пересдачу ЕГЭ или исправление результатов тестирования. Кроме школьников, они пытаются применить эту схему также в отношении их родителей.

Аферисты обещают обо всем договориться через своего человека в региональной комиссии. Это делается лишь для того, чтобы выманить деньги.

Как отмечают юристы, схему злоумышленники стали продвигать активнее на фоне появления поддельных апелляционных документов, которые создают с помощью искусственного интеллекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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