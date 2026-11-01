Россиянам рассказали об изменениях, которые вступают в силу с 1 ноября

С 1 ноября в России вступает в силу ряд изменений. Штрафы теперь можно будет получать и оплачивать через государственные электронные сервисы и банковские приложения. Также пересчитают пенсионные доплаты бывшим гражданским летчикам и работникам угольной отрасли.

Изменятся требования к маркировке молочной продукции, растительных масел и некоторых удобрений. Кроме того, для ввоза отдельных товаров из Белоруссии понадобятся электронный документ о поставке, обеспечительный платеж и QR-код. Более чем вдвое расширится перечень нарушений, за которые иностранцев могут выдворить из России.

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