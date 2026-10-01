Пилота Flydubai арестовали после нападения на командира самолета

Власти Саудовской Аравии арестовали пилота, который напал с ножом на командира самолета Flydubai. Инцидент произошел 30 сентября во время полета из Дубая в Тель-Авив. Самолет пришлось экстренно посадить в Саудовской Аравии. Раненого капитана госпитализировали, остальные пассажиры не пострадали.

По словам очевидцев, во время конфликта лайнер начал резко снижаться. На борту находились почти 180 человек, в том числе 27 детей. Остановить нападавшего помогли пассажиры и члены экипажа.

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