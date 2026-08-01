Более 1,5 тысячи участников вышли на старт первого "Кинозабега" в парке "Москино"

Камера, мотор, побежали: 1 августа на территории кинопарка "Москино" состоялся первый "Кинозабег". В нем приняли участие более 1,5 тысячи любителей спорта.

Бегунов ждала уникальная трасса: маршрут проходил прямо по съемочным площадкам среди декораций "Парка сказок", "Дальневосточного города", "Соборной площади", "Москвы 1940-х годов", "Ковбойского городка", а также мимо одного из символов кинопарка – самолета Ту-154.

Для желающих познакомиться с локациями в спокойном темпе подготовили прогулочный маршрут на 3 километра без фиксации времени. В их числе оказалась и ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.