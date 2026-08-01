В Москве установилась жаркая погода с температурой до 28 градусов

В Москве установилась жаркая погода: в субботу, 1 августа, температура составила 28 градусов. В воскресенье, 2 августа, ожидается зной. Горожан призывают быть осторожными и носить головные уборы.

В первой половине августа температура будет выше климатической нормы на 1 градус. Однако после 2 августа ночи станут длиннее и прохладнее, водоемы не будут успевать прогреваться, и купание станет некомфортным.

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