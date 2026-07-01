Москвичи взяли четыре награды на чемпионате "Абилимпикс" среди участников СВО

Москвичи взяли четыре награды на чемпионате "Абилимпикс" среди участников спецоперации. Соревнования проходили по расширенной программе.

Столичные участники стали лучшими в дисциплинах "Инструктор по адаптивной физической культуре", "Предпринимательство" и "Поварское дело". Еще одну награду за третье место получил представитель Москвы за "Сетевое и системное администрирование". Столичную команду к состязаниям готовили опытные специалисты.

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