Театр сатиры в Москве закрыл 102-й сезон

В Театре сатиры завершился 102-й театральный сезон. Закрытие сезона прошло на сцене театра вместе с показом спектакля "Старики не подарок", посвященного 50‑летию работы на сцене народного артиста России Юрия Васильева.

За сезон театр выпустил 12 премьер. По словам художественного руководителя Евгения Герасимова, последние годы стали для театра периодом активного обновления и притока новой аудитории.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.