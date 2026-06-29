В МХТ прошел вечер памяти Игоря Золотовицкого к его 65-летию

В МХТ имени Чехова прошел вечер "Мой друг Игорь Золотовицкий", приуроченный к 65-летию со дня рождения артиста и педагога. Друзья, коллеги и ученики называли его душой Школы-студии МХАТ. Вечер открыл воспоминаниями драматург Евгений Гришковец, затем выступили выпускники студии.

Со сцены звучали видеофрагменты спектаклей с его участием, а также личные воспоминания самого артиста о детстве и юности. Константин Хабенский, Юрий Стоянов и другие коллеги делились теплыми историями, отмечая его гениальность, дружелюбие и редкий дар дарить радость.

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