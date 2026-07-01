01 июля, 07:45Культура
Выставка "От галоши до искусства" открылась в галерее "Богородское" в Москве
Галерея "Богородское" приглашает москвичей на выставку "От галоши до искусства", посвященную заводу "Красный богатырь". В экспозиции представлены продукция разных лет, архивные фото и кинохроника.
В театре "Современник" 1 июля покажут спектакль "Дуэль" по повести Антона Чехова о столкновении мировоззрений чиновника и ученого. Постановка длится чуть больше двух часов с одним антрактом.
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