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01 июля, 07:45

Культура

Выставка "От галоши до искусства" открылась в галерее "Богородское" в Москве

Выставка "От галоши до искусства" открылась в галерее "Богородское" в Москве

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Галерея "Богородское" приглашает москвичей на выставку "От галоши до искусства", посвященную заводу "Красный богатырь". В экспозиции представлены продукция разных лет, архивные фото и кинохроника.

В театре "Современник" 1 июля покажут спектакль "Дуэль" по повести Антона Чехова о столкновении мировоззрений чиновника и ученого. Постановка длится чуть больше двух часов с одним антрактом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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