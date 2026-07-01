Участники проекта "Поезд памяти" прибыли на Белорусский вокзал

Маршрут проекта "Поезд памяти" проходит по 13 городам России и Белоруссии. Его участники прибыли в Москву на Белорусский вокзал 1 июля. В этом году в культурно-образовательном проекте участвуют старшеклассники из 18 стран, которые посещают места боевой славы и знакомятся с историей Великой Отечественной войны.

В Москве для участников подготовили экскурсионную и памятную программу. Школьники возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, посетили территорию Московского Кремля и Красную площадь. Завершится маршрут проекта в Минске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.